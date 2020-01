A560 in Richtung Bonn

Nach Unfall: Polizei hält zehn Geisterfahrer auf

Vorfall auf der Autobahn 560: Nach einem Unfall sperrte die Polizei die Strecke, einige Autofahrer wollten nicht bis zur Freigabe warten. Und wendeten.

Am vergangenen Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 560 in Richtung Bonn. Ein VW-Fahrer, 47 Jahre alt, prallte in das Heck einer Seat-Fahrerin, 72 Jahre alt, so berichtet die "Bild". Beide hätten demach Verletzungen erlitten, der Mann leicht, die Frau hingegen schwerer. Der Einsatz eines Rettungsarztes war demnach notwendig.

Die von der Polizei eingerichtete Vollsperrung der Fahrichtung der A560 wollten laut "Bild" einige wartende Autofahrer nicht akzeptieren. Sie hätten gewendet, wären als Geisterfahrer die Autobahn zurückgefahren, um sie über die Auffahrt zu verlassen. Dabei wäre es beinahe zu einem weiteren Unfall gekommen: Und zwar durch die Kollision des sich nähernden Rettungsfahrzeuges und einigen der Falschfahrern.

Die Polizei habe die Kolonne der Geisterfahrer gestoppt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet, so "Bild".