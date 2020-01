Nachts vom Feuer überrascht

Brand in Wohnhaus – kleiner Junge stirbt im Krankenhaus

26.01.2020, 14:30 Uhr | AFP

In Rüdesheim am Rhein ist es zu einem tragischen Unglück gekommen: Ein siebenjähriger Junge starb bei einem Feuer, das in der Nacht ausgebrochen war. Drei weitere Familienmitglieder wurden verletzt.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im hessischen Rüdesheim ist ein sieben Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht zu Sonntag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Mutter des Jungen den Brand im Obergeschoss des Hauses und alarmierte die Feuerwehr.

Die Mutter, ihr Sohn und zwei weitere Familienmitglieder wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Kind war jedoch schwer verletzt und starb kurz darauf im Krankenhaus. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben bislang unklar.