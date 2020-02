Nach Sturmschäden

Baum stürzt um und trifft Feuerwehrleute

28.02.2020, 12:57 Uhr | dpa

Tragischer Unfall in der Eifel: Die Feuerwehr war ausgerückt, um Sturmschäden zu beseitigen, dann kracht plötzlich noch ein Baum um. Drei Feuerwehrmänner werden getroffen und teils schwer verletzt.

Drei Feuerwehrmänner haben sich bei der Beseitigung von Sturmschäden in der Eifel teilweise schwer verletzt. Die Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend ausgerückt, um die durch einen umgestürzten Baum blockierte Bundesstraße 266 freizuräumen. Obwohl der Einsatzort abgesichert war, ist während der Aufräumarbeiten plötzlich ein nur wenige Meter entfernt stehender Baum auf die Feuerwehrmänner gestürzt. Das berichtete die Stadt Schleiden (Kreis Euskirchen) am Freitag.

Ein 28-jähriger Feuerwehrmann habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zwei weitere im Alter von 26 und 30 Jahren seien leicht verletzt worden – alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, so die Stadt. Es sei ein "tragischer Unfall", der zeige, welche Risiken die Beamten zum Wohl aller auf sich nehmen, sagte Schleidener Bürgermeister Ingo Pfennings (CDU) laut Mitteilung.