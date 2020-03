Schwerer Unfall in NRW

Linienbus kollidiert mit Lastwagen – viele Verletzte

04.03.2020, 22:20 Uhr | t-online.de, joh

Rettungseinsatz in Troisdorf: Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Ein Linienbus und ein Lastwagen stoßen zusammen, 22 Menschen, darunter Schüler, verletzen sich. Der Fahrer des Lkw wird schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kommen konnte.

Im nordrhein-westfälischen Troisdorf ist es am Morgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Linienbus sei mit einem Lastwagen zusammen gestoßen, berichtet der "Bonner General Anzeiger". 21 Menschen – darunter viele Schulkinder – seien dabei leicht, der Fahrer des Lkw schwer verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher t-online.de. In den lokalen Medien hatte es widersprüchliche Angaben zu den Opfern gegeben.

Unter den Verletzten seien viele Schüler der Realschule "Am Heimbach". "Die Schüler machten einen Ausflug, waren aber mit anderen Fahrgästen in einem normalen Linienbus", so die Polizei.



Einsatzkräfte bringen die Beteiligten ins Krankenhaus

Mehrere Menschen seien vom Rettungsdienst betreut worden, die Verletzten verteilten die Einsatzkräfte in umliegende Krankenhäuser. Unter den Verletzten sei auch die 52-Jährige Busfahrerin.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Dem "Bonner General Anzeiger" zufolge werde allerdings untersucht, ob die Busfahrerin dem Lkw-Fahrer die Vorfahrt genommen habe.