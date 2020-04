Wetter für Deutschland

Nach Ostern kehrt allmählich die Wärme zurück

13.04.2020, 18:34 Uhr | dpa

Besucher im Höhenpark Killesberg in Stuttgart: Besonders am Donnerstag wird es überall in Deutschland freundlich. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa)

Nachdem am Osterwochenende zunächst ganz Deutschland von der Sonne verwöhnt wurde, brachte der Montag überall Abkühlung. Allmählich wird es nun wieder wärmer.

Nach einem eher regnerischen Ostermontag bringt das Hoch "Nikolas" von Dienstag an in ganz Deutschland überwiegend freundliches Wetter. Das heißt aber nicht, dass auch gleich die warmen Temperaturen zurückkehren, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag betonte.



Nach einer kühlen Nacht steigen die Temperaturen zunächst nur auf 7 bis 15 Grad. In der Nacht zu Mittwoch muss in der Mitte und im Süden Deutschlands sogar einmal mehr mit leichtem Frost gerechnet werden. Dabei kann es bis zu minus 5 Grad kalt werden.







Während des Tages kann sich am Mittwoch die Sonne durchsetzen und dafür sorgen, dass die Temperaturen immerhin auf 16 bis 21 Grad steigen. Nur ganz im Norden bleibt es noch merklich kühler, und das Thermometer steigt nicht über 13 Grad hinaus.



Am Donnerstag breiten sich zumindest in der Mitte und im Süden teils frühsommerliche Temperaturen aus: Es kann 19 bis 26 Grad warm werden. Im Norden ist es mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad merklich frischer. Dabei bleibt es trotz einiger Quellwolken meist trocken, so die DWD-Meteorologen.