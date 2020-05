Videografik gibt Aufschluss

Wie alt sind die Deutschen, die durch Covid-19 sterben?

In Deutschland sterben täglich Menschen am Coronavirus. t-online.de zeigt, welche Altersgruppe besonders vom Tod durch Covid-19 betroffen ist – und räumt mit einem Irrglauben auf.

In Deutschland sind nach Daten des Robert Koch-Instituts inzwischen fast 7.000 Menschen am neuartigen Coronavirus verstorben. Das sind laut RKI 4,1 Prozent der Erkrankten. Bekannt ist, dass Männer (52 Prozent) und Frauen (48 Prozent) bei den Covid-19-Fallzahlen etwa gleich betroffen sind. Die meisten durch das Coronavirus erkrankten Menschen, nämlich 67 Prozent, sind zwischen 15 und 59 Jahre alt. Doch wie alt sind diejenigen, die an Covid-19 sterben? Auch die Todesfälle nach Alter weist das Robert Koch-Institut mittlerweile aus.

Wie sich die Altersstruktur der Corona-Toten in Deutschland zusammensetzt, inwiefern dabei die am häufigsten betroffene Bevölkerungsgruppe allerdings nicht mit den absoluten Fallzahlen korreliert, und welchen Irrtum es bei der Todesursache auszuschließen gilt, sehen Sie im Video – oben oder hier.