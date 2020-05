Ermittlungen in London

Von Unbekanntem angespuckt – Frau stirbt an Coronavirus

13.05.2020, 00:48 Uhr | dpa

Belly Mujinga: Mujinga starb in London an den Folgen von Covid-19. (Quelle: Uncredited/Agnes Ntumba/AP/dpa)

Der mutmaßliche Täter rief "Ich habe Covid" – und spuckte dann zwei Frauen an. Eine von ihnen ist nun gestorben. Ob der Angreifer tatsächlich infiziert war, ermittelt die Polizei in London nun.

Ein Unbekannter soll zwei Frauen in London bespuckt und so mit dem Coronavirus angesteckt haben – eine von ihnen starb. Ein Regierungssprecher bezeichnete den Angriff auf die Bahn-Mitarbeiterinnen am Dienstag als "verabscheuungswürdig". Der Täter rief den Frauen zu "Ich habe Covid" und spuckte sie an, wie Familienangehörige des Opfers am Dienstag berichteten.

Ungeklärt ist, ob der Mann tatsächlich infiziert war und die Frauen bei dem Vorfall am 22. März ansteckte. Als Bahn-Mitarbeiterinnen hatten sie viele Kundenkontakte.



Das 47 Jahre alte Todesopfer litt unter einer Vorerkrankung der Atemwege. Die Mutter einer elfjährigen Tochter starb etwa zwei Wochen nach dem Vorfall im Krankenhaus. Die Verkehrspolizei nahm inzwischen die Ermittlungen auf.