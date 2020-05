Deutschland-Wetter

Nach Regen und Kälte kommt der Frühling zurück

14.05.2020, 20:40 Uhr | dpa, pdi

Nach dem Temperatursturz vom Wochenbeginn können weite Teile Deutschlands nun auf mehr Sonne und frühlingshaftes Wetter hoffen. Die Nächte bleiben allerdings bitterkalt und der Freitag wird noch einmal regnerisch.

Während es im Süden und im Norden noch zahlreiche Wolken und auch Regen gibt, zeigt sich das Wetter im Rest des Landes freundlich. Dabei steigen die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Nur die Nächte blieben vorerst kalt: "Somit bleibt der nächtliche Bodenfrost erst mal weiterhin unser Begleiter", sagte DWD-Meteorologe Christian Herold.

Sachsen-Anhalt, Schierke: Mit einer Kehrmaschine werden die Streugutreste vom Winter weggeräumt. Das nasskalte Wetter sorgte in den höheren Harzregionen für Eisregen und Schnee. (Quelle: dpa)



Am Freitag gibt es laut DWD im Süden viele Wolken und von den Alpen bis zur Donau und zum Bayerischen Wald regnet es teils schauerartig bei Temperaturen bis 12 Grad. Auch im Norden werde es stark bewölkt, bei mäßigem bis frischem Wind regne es aber seltener. Im Rest des Landes werde das Wetter nach Angaben des DWD freundlich und bei sonnigem Wetter steigen die Temperaturen im Westen auf bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Samstag ebbt der Regen demnach im Norden und Süden ab. In den mittleren Landesteilen komme es bei bis zu minus 2 Grad zu leichtem Frost in Bodennähe.

Temperaturen über 20 Grad

Etwas Regen gibt es im Norden an den Küsten und im Süden an den Alpen auch noch am Samstag. Sonst werde es wieder heiter bis wolkig ohne Regen. Die Temperaturen klettern laut DWD im Westen und Südwesten auf bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibe es vermehrt klar oder gering bewölkt, im Norden und im Süden könne es noch regnen. Die Temperaturen sinken auf bis 2 Grad.

Auf bis zu 24 Grad sollen die Temperaturen dann am Sonntag steigen. Es bleibe heiter und trocken. Nur im Norden bleibt es etwas kühler bei Wolken, Schauern und frischem Wind mit Böen an der Küste. Es werde überall frostfrei mit Tiefstwerten bis 5 Grad.