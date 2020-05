Emotionales Wiedersehen

Entführtes Kind nach 32 Jahren wieder aufgetaucht

20.05.2020, 19:57 Uhr | hak, dpa

Als Kleinkind verschwand er aus einem Hotel, seine Eltern gaben die Suche nach Mao Yin aber nie auf. Jetzt wurde die Familie in ihrer chinesischen Heimatstadt wiedervereint.

32 Jahre nach seiner Entführung konnten ein junger Mann aus China erstmals seine Eltern wieder in die Arme schließen. Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die örtliche Polizei. Am Montag trafen sie in der Behörde für öffentliche Sicherheit in Xi'An erstmals wieder aufeinander.

Mao Yin war laut dem Bericht im Alter von zweieinhalb Jahren aus dem Eingangsbereich eines Hotels in seiner Heimatstadt entführt worden. Der Handel mit Babys und Kleinkindern ist ein weit verbreitetes Problem in China. Seit dem vergangenen Jahr sollen 6300 einst Entführte wieder mit ihren Familien vereint worden sein, wie im Fall von Mao Yin.

