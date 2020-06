200 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuer auf französischem Atom-U-Boot gelöscht

13.06.2020, 12:36 Uhr | rtr, AFP, mja

Ein französisches Atom-U-Boot verlässt den Hafen von Toulon im Jahr 2012 (Archivbild): An Bord eines atomar betriebenen U-Boots in Toulon ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. (Quelle: Jean-Paul Pelissier/Reuters)

Der Brand an Bord eines französischen Atom-U-Boots ist gelöscht. Nach 14 Stunden gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zu stoppen. Laut Marine gibt es keine Gefahr durch radioaktive Strahlung.

Das Feuer an Bord eines französischen Atom-U-Boots im Hafen von Toulon ist inzwischen gelöscht. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz auf der "Perle" beteiligt, 14 Stunden habe er nach Angaben der Marine gedauert. Der austretende Rauch sei nicht radioaktiv, teilte die Marine mit – wegen einer Generalüberholung des U-Bootes hätten sich weder Waffen noch nukleares Brennmaterial an Bord befunden. In einer Erklärung hieß es, niemand sei verletzt worden. Die Präfektur verbreitete auf Twitter Bilder des Einsatzes.

[#InterventionSNAToulon] Intervention en cours sous coordination VAE Isnard, commandant arrondissement maritime Mediterranee.

Équipes marins-pompiers @MarineNationale et sapeurs-pompiers @SDIS83 se coordonnent pour lutte contre incendie à bord SNA Perle. pic.twitter.com/xe37RolJ81 — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2020

Das Boot befinde sich zur Reparatur im Trockendock, an Bord seien weder nukleares Material noch Kernwaffen. Ein Löschschiff aus Marseille und Spezialisten beteiligten sich an den Löscharbeiten. Örtlichen Medien zufolge brach der Brand am Morgen aus. Toulon ist der größte Marinestützpunkt Frankreichs. Die 74 Meter lange "Perle" wurde 1993 in Dienst gestellt.