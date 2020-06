Mutiger Einsatz

Mann springt vom Balkon – Nachbar fängt ihn auf

14.06.2020, 11:52 Uhr | dpa

Ein Rentner springt vom Balkon. Unten steht zufällig ein anderer Mann, der die Absicht des 81-Jährigen erkennt – und keine Sekunde zögert.

Ein 36-Jähriger hat in Bayern mit seinem Körper einen Mann aufgefangen, der von einem Balkon gesprungen war. "Er hat das mit ein paar Prellungen überstanden – und dem anderen das Leben gerettet", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.



Der Nachbar des 81-Jährigen hatte beobachtet, wie dieser – mutmaßlich in suizidaler Absicht – aus rund vier Metern Höhe aus dem Haus in Zeitlofs bei Würzburg springen wollte. "Er zögerte keine Sekunde, stellte sich unter den Balkon und fing ihn mit seinem Körper auf." Der 81-Jährige kam nach dem Vorfall am Samstag mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.



Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.