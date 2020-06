Vergiftungserscheinungen

Milchshakes getrunken – New Yorker Polizisten in Klinik

16.06.2020, 14:00 Uhr

Wagen der NYPD: Drei Polizisten der New Yorker Polizei mussten sich in einem Krankenhaus behandeln lassen. (Quelle: John Marshall Mantel/imago images)

In New York sind drei Polizisten in einem Krankenhaus behandelt worden, weil sie mutmaßlich vergiftete Milchshakes getrunken hatten. Nun vermuten die Ermittler aber einen anderen Grund für die verunreinigten Getränke.

In New York sind drei Polizisten wegen einer möglichen Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Kurze Zeit später wurden sie aber wieder entlassen. Sie hatten am Montagabend Milchshakes in einem Restaurant getrunken und mussten danach behandelt werden.

Erste Vermutungen, dass ansichtlich Bleichmittel in die Milchshakes abgegeben worden war, bestätigten sich nicht. Die New Yorker Polizei hatte nach dem Verdacht eine Ermittlung gestartet und nun bekanntgegeben, dass es "sich nicht um kriminelle Handlungen von Angestellten" gehandelt habe, berichtet CNN. Die Ermittler vermuten, dass ein Mittel zur Reinigung der Maschine womöglich in die Getränke der Polizisten geraten war.

Restaurantkette "entsetzt über die Berichte"

Das Restaurant "Shake Shack", in dem die Polizisten die Milchshakes gekauft hatten, schrieb bei Twitter, sie seien "entsetzt über die Berichte von verletzten Polizisten" und würden bei den Ermittlungen mit der Polizei zusammen arbeiten.

In einem aktualisierten Tweet am Dienstagmorgen sagte die Burger-Kette, sie seien "erleichtert zu hören, dass die Beamten alle wohlauf sind" und "hart arbeiten, um ein vollständiges Bild zu erhalten".