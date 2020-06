Video-Animation zu Covid-19

Die Neuinfektionen in einem Urlaubsland finden kaum Beachtung

Russland hat die Corona-Pandemie lange klein geredet und verzeichnet jetzt weltweit die drittmeisten Fälle. Doch in Osteuropa zeigen andere Länder eine noch gravierendere Entwicklung.

Eine Bedrohung des eigenen Landes durch ein Virus hat im Selbstverständnis starker Staatsmänner keinen Platz. Russlands Wladimir Putin und Weißrusslands Alexander Lukaschenko haben die Corona-Pandemie daher lange heruntergespielt. Unterdessen stiegen die Infektionszahlen in ihren Ländern massiv an.



Doch in Osteuropa gibt es Nationen, die aktuell eine noch gravierendere Entwicklung aufweisen. Denn während sich die Zahlen in Russland und Weißrussland allmählich zu stabilisieren scheinen, droht in einem Urlaubsland eine zweite Welle: In Bulgarien bieten die täglichen Zahlen der Neuinfektionen Anlass zur Sorge.

In welchen weiteren osteuropäischen Ländern die Infektionszahlen derzeit wieder ansteigen und wo die zweite Welle droht, sehen Sie in unserem Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.