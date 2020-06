Nach Laschet-Ankündigung

"Große Wut": Gütersloher entsetzt nach erneutem Lockdown

23.06.2020, 17:26 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleischbetriebs Tönnies im Kreis Gütersloh will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet einen Lockdown über den gesamten Kreis Gütersloh verhängen. Dies solle bis zum 30. Juni gelten. (Quelle: Reuters)

Am Dienstag verhängte NRW-Landeschef Armin Laschet wegen des massiven Corona-Ausbruchs bei Tönnies einen erneuten Lockdown im Kreis Gütersloh. Die Menschen vor Ort reagieren mit Fassungslosigkeit.

Nachdem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstagmorgen einen regionalen Lockdown für den Kreis Gütersloh verkündet hat, herrscht bei Menschen vor Ort Entsetzen und auch Wut. "Wir hatten schon so viel Ärger durch den ersten Lockdown und jetzt soll das Ganze von vorne losgehen", sagte Kai Drees aus Steinhagen im Kreis Gütersloh der Deutschen Presse-Agentur.



"Hilflosigkeit und Unzufriedenheit"

Der Gütersloher Pfarrer Stefan Salzmann sprach von viel Unmut in der Bevölkerung: "Ich nehme viel Hilflosigkeit und Unzufriedenheit wahr". Es gebe auch "eine große Wut, dass dieses System Tönnies so lange hat weitergehen können", so der evangelische Pfarrer. Seine Gemeinde sei besorgt, weil es in Teilen der Bevölkerung schon eine erhitzte Stimmung gegen die Werksarbeiter gebe.





Erster regionaler Lockdown: Das sind die neuen Regeln in Gütersloh



Anwalt Drees sorgt sich auch um seinen Sommerurlaub: "Wir haben schon im Frühjahr den Urlaub umbuchen müssen, weil wir eigentlich fliegen wollten", so der 52-Jährige. "Jetzt soll es mit dem Auto nach Norderney gehen, aber wir haben von Leuten gehört, die nicht mehr dorthin fahren durften, weil sie aus dem Kreis Gütersloh kommen." Das verunsichere seine Familie und ihn.

Zeitraffer zeigt prekäre Entwicklung der Neuinfektionen: Zwei Landkreise sprengen mittlerweile die Corona-Obergrenze. (Quelle: t-online.de)

Lockdown gilt vorerst bis zum 30. Juni

Grund für den zunächst bis zum 30. Juni geltenden Lockdown ist der Corona-Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Beim Schlachtbetrieb des Marktführers im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr als 1550 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Ab diesem Mittwoch sollen im Kreis unter anderem wieder Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen verboten werden. Fitnessstudios werden ebenso geschlossen wie Kinos und Bars. Zudem gelten wieder die Kontaktbeschränkungen wie im März. Schulen und Kitas waren bereits geschlossen worden.