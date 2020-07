Süße Szene im Video

Kleine Tochter stört Live-Interview im Fernsehen

Eigentlich wollte Clare Wenham live im britischen Fernsehen über Corona-Ausgangssperren reden. Doch dann stahl ihr ihre kleine Tochter die Show und zog auch den BBC-Moderator in ihren Bann. (Quelle: t-online.de)

Eigentlich wollte Clare Wenham live im britischen Fernsehen über Corona-Ausgangssperren sprechen. Dann stahl ihre kleine Tochter die Show und involvierte sogar den BBC-Moderator in ihr Einhorn-Problem.

In Zeiten der Corona-Krise müssen sich viele Eltern im Homeoffice während der Arbeit auch um ihre Kinder kümmern. Die Kleinen nehmen dabei in der Regel keine Rücksicht auf Videoanrufe. Im britischen Fernsehsender BBC hat jetzt ein kleines Mädchen so für eine süße Szene gesorgt.

Während sich Gesundheitsexpertin Clare Wenham gerade mit dem Moderator über Ausgangssperren unterhielt, beschäftigte die kleine Scarlett ein ganz anderes Problem, in das sie ohne zu zögern ihre Mutter und den Moderator im BBC-Studio involvierte. Vor den Fernsehern schmolzen die Zuschauer regelrecht dahin.

Die süße Szene aus dem Live-Interview im britischen Fernsehen sehen Sie im Video oben oder hier.