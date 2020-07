Wetter in Deutschland

Der Sommer findet im Süden statt – bis zum Wochenende

Durchwachsener Ausblick: Nur in Teilen Deutschlands setzt sich die Sonne in den kommenden Tagen durch. Im Video sehen Sie, wie bei Ihnen das Wetter wird. (Quelle: t-online.de)

Die Sonnentage sind für Deutschland erst einmal vorbei: In vielen Teilen des Landes bleibt es durchwachsen und nass. Außerdem wird es deutlich kühler. Erst zum Wochenende ist Besserung in Sicht.

Nach den sommerlich-heißen Temperaturen der vergangenen Woche ist es in vielen Teilen Deutschlands mit dem Sonnenbaden erst einmal vorbei. Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen vor allem in der Mitte und im Norden von der wechselhaften Seite. "Der Sommer findet eher im Süden statt", prognostiziert Wetterexperte Roland Vögtin von der Meteogroup im Gespräch mit t-online.de. Doch das soll sich spätestens am Wochenende ändern.







Am Dienstag ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt: Während sich der Süden verbreitet über viel Sonnenschein und milde Temperaturen freuen kann, lohnt sich vor allem im Norden der Griff zum Regenschirm. Nach einem freundlichen Tagesbeginn von Niedersachsen bis Vorpommern, ziehen im weiteren Tagesverlauf besonders in Brandenburg vermehrt Schauer auf, vereinzelt kann es auch gewittern.

Im Norden wird es noch ungemütlicher: Von den mittleren bis in die nördlichen Lagen weht ein mäßiger Wind, der in Richtung Meer weiter an Fahrt aufnimmt. "An den Küsten können sogar starke bis teils stürmische Böen auftreten", warnt Meteorologe Vögtlin. Im Norden wird es auch am kühlsten. Auf Sylt zeigt das Thermometer 16 Grad. In Berlin werden Temperaturen bis zu 21 Grad erreicht, in Köln 20 Grad. Am wärmsten wird es am Kaiserstuhl mit 25 Grad.

Dreiteilung am Mittwoch und Donnerstag

Im Süden geht es am Mittwoch mit dem sommerlichen Wetter weiter. Vom Oberrhein bis nach Oberbayern gibt es Sonne satt. Dabei bleibt es meist trocken. Weiter nördlich sieht es nicht so freundlich aus. Von der Landesmitte bis in den Norden dominieren zum Teil dichte Wolken. Gebietsweise kann es länger regnen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.



An den Küsten sieht es hingegen besser aus: Hier zeigt sich sie Sonne im Tagesverlauf häufiger, zudem bleibt es meist trocken. "Auch bei den Temperaturen gibt es ein deutliches Gefälle von Süden in Richtung Norden", sagt Wetterexperte Vögtlin. Während die Menschen im Breisgau bei 29 oder am Inn bei 25 Grad den Sommer genießen können, zeigt das Thermometer im Hochsauerland gerade einmal 14 Grad. An der Mecklenburgischen Seenplatte werden bis zu 18 Grad erreicht.

Am Donnerstag ändert sich nur wenig an der Dreiteilung des Landes. Die Landesmitte liegt weiter unter einer dichten Wolkendecke. Zudem kann es den ganzen Tag bis ins norddeutsche Tiefland viel regnen. Freundlicher wird es im Süden und an den Küsten. Hier bleibt es auch verbreitet trocken, Niederschläge sind nur vereinzelt möglich.

Am Wochenende ist Besserung in Sicht

Am Freitag zeigt sich das Wetter mit längeren sonnigen Abschnitten im Süden weiter von der freundlichen Seite. Gegen Abend steigt aber die Gefahr auf Schauer, auch vereinzelte Gewitter sind möglich. In der Nordhälfte startet der Freitag mit teils kräftigen Schauern, die im Tagesverlauf aber nachlassen. Im Süden wird es schwül-heiß: Im Markgräferland und am Inn werden Temperaturen um 30 Grad erwartet. Im Thüringer Becken wird es mit 21 Grad deutlich kühler. Der Tiefstwert wird mit 17 Grad an der Nordsee erwartet.

Am Samstag zieht sich der Regen der vergangenen Tage in Richtung Alpen zurück. "Dahinter gibt es dann bei Sonne und Wolken nur noch einzelne Schauer", sagt Vögtlin. Auch der Sonntag sieht laut dem Wetterexperten "insgesamt nicht so schlecht aus". Am meisten Sonne bekommen weiter der Süden und der Südwesten ab.



Aber auch in der Nordhälfte prognostiziert der Wetterexperte längere sonnige Abschnitte mit nur noch vereinzelten Schauern. Die Temperaturen flachen deutschlandweit merklich ab. Der Höchstwert wird am Kaiserstuhl mit 25 Grad erreicht. Im Rest des Landes bewegen sich die Temperaturen am Wochenende zwischen 17 und 23 Grad.