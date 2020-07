Kind verschwindet aus Haus

Vierjähriger stürzt in Bach und stirbt

13.07.2020, 11:48 Uhr | dpa

Krankenwagen (Symbolbild): Ein vierjähriger Junge ist in Oberbayern in einen Bach gestürzt und gestorben. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)

Ein Kind ist in Oberbayern in einen Bach gefallen und gestorben. Offenbar war der Vierjährige unbemerkt aus dem Haus verschwunden. Was genau geschah, wird noch untersucht.

Im oberbayerischen Tüßling (Landkreis Altötting) ist ein vier Jahre altes Kind in einen Bach gefallen und an den Folgen des Unglücks gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Vierjährige am Vortag aus seinem Elternhaus verschwunden. Nach wenigen Minuten habe die Mutter das Fehlen des Kindes bemerkt und sofort die Polizei gerufen.

Nach kurzer Suche fanden sie den Vierjährigen leblos in einem Bach nahe des Hauses der Familie. Trotz sofortiger Versuche zur Wiederbelebung sei das Kind später im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks laufen.