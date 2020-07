Kurz vor geplanten Kreuzfahrten

Zehn Aida-Crewmitglieder positiv auf Coronavirus getestet

24.07.2020, 16:44 Uhr | nhr, t-online.de

Im August soll es wieder losgehen: Aida Cruises will mehrere Schiffe auf Kreuzfahrten schicken. Doch nun wurden bei den Crew-Mitgliedern zehn Corona-Fälle entdeckt. Hat das Einfluss auf die geplanten Reisen?

Im August sollen die ersten Aida-Kreuzfahrtschiffe mit Touristen an Bord auslaufen. Vorher standen eigentlich Testfahrten an. Doch insgesamt zehn Crew-Mitglieder wurden nun positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Mittwoch seien 750 Crew-Mitglieder von den Philippinen und aus Indonesien eingeflogen worden. Sie sollten auf insgesamt drei Schiffen zum Einsatz kommen. Vor dem Abflug seien alle Tests negativ gewesen, nach der Einreise an Bord wurde erneut getestet: zehn Mal positiv.

Einzelisolation für Infizierte – keine Quarantäne

Aida Cruises hält trotzdem an den geplanten Kurz-Kreuzfahrten fest. Die betroffenen Mitarbeiter befänden sich in strenger Einzelisolation an Bord eines der beiden Schiffe, die derzeit im Rostocker Seehafen liegen, sagte ein Sprecher.



Die jetzigen Testergebnisse zeigten, dass die Präventionsmaßnahmen gegriffen hätten. Alle weiteren Besatzungsmitglieder befänden sich ebenfalls in Isolation und würden erneut auf Covid-19 getestet. Die "AIDAmar" und die "AIDAblu" stünden nicht unter Quarantäne, allerdings seien alle Landgänge gestrichen.



Am 5. August soll in Hamburg die "AIDAperla" zur Kurz-Kreuzfahrt ohne Landgang ablegen, am 12. August in Rostock die "AIDAmar" und am 16. August in Kiel die "AIDAblu".