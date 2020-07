Unglück in Mühlenberge

Auto kracht gegen Baum – Frau stirbt

30.07.2020, 18:56 Uhr | dpa

Notarzt im Einsatz: In Brandenburg ist eine Frau bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg ist eine 83-jährige Frau gestorben. Der Fahrer des Wagens kam verletzt in ein Krankenhaus.

Eine 83-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Mühlenberge (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens war aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn der Bundesstraße B188 abgekommen und neben der Straße gegen einen Baum geprallt, wie die Polizeidirektion West mitteilte.



Die 83-jährige Beifahrerin sei so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort gestorben sei. Der Fahrer wurde nach den Angaben in ein Krankenhaus eingeliefert.