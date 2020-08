Unglück in Bayern

Vierjähriger ertrinkt beim Baden in der Donau

10.08.2020, 09:15 Uhr | t-online.de, dpa

Der Kirchturm in Osterhofen: Der Ort an der Donau erlebte den tragischen Tod eines kleinen Jungen. (Quelle: Shotshop/imago images)

Durch das heiße Wetter sind Tausende Deutsche am Wochenende ins Wasser gegangen. Leider kam es an einigen Orten auch zu Badetoten. So auch im bayerischen Osterhofen.

Ein Vierjähriger ist am Sonntagnachmittag in der Donau bei Endlau-Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ertrunken. Der Junge sei zusammen mit einem Mädchen vom Fluss mitgerissen worden, teilte die Polizei mit.

Während das Mädchen habe gerettet werden können, sei für den Jungen jede Hilfe zu spät gekommen, hieß es.