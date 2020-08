Wetter in Deutschland

Hohe Temperaturen und Unwetter wechseln sich ab

Hoch "Emil" schaufelt weiter heiße Luft nach Mitteleuropa, doch am Wochenende ist Erleichterung in Sicht. Dabei bleibt die Wetterlage in Deutschland geteilt: Sonne pur gibt es nur in einer Hälfte.

Das große Schwitzen geht erstmal weiter: Hoch "Emil" über Skandinavien bestimmt auch in den kommenden Tagen unser Wetter – mit schwülheißer Luft, lokalen Gewittern und Starkregen. Erst am Wochenende sinken die Temperaturen auf erträgliche Werte.

Wie es bei Ihnen wird, zeigen Ihnen unsere Wetter-Karten im Video oben – oder hier.

Auch in den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Deutschland auf hohe Temperaturen und Unwetter einstellen. Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen ab Donnerstagmittag in einem breiten Streifen diagonal über Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dieser Streifen reiche etwa von der niederländischen Grenze bis zum östlichen Mittelgebirgsraum. Vor allem dort könne es zu heftigem Starkregen kommen, hieß es. Im Nordosten und Norden bleibe es jedoch freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen wieder Spitzenwerte von bis zu 35 Grad.

Freitag: heiß und teilweise ungemütlich

Am Freitag bleibt es heiß und teils ungemütlich. Östlich der Elbe können sich die Menschen zwar über warmes und trockenes Wetter freuen, sonst sei aber mit Schauern und erneut kräftigen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 34 Grad.



Zum Wochenende nimmt die Gewitterwahrscheinlichkeit etwas ab und es wird wieder ein bisschen kühler, wie der DWD mitteilte. "Die große Hitze zieht dann etwas ab, aber es bleibt sommerlich bei 25 Grad und mehr", sagt die Meteorologin Maria Testorp vom Wetterdienst Meteogroup. "'Emil'' scheint sich zwar abzuschwächen, aber wirklich kühl wird es erstmal nicht."

Berlin und Brandenburg erwartet zum Wochenende ein Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern. Der Freitag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkig bis stark bewölkt werden. Im weiteren Tagesverlauf kann es dann mancherorts Schauer oder teils kräftige Gewitter geben. Zudem rechnen die Meteorologen mit einer lokal begrenzten Unwettergefahr und Starkregen. Nur zwischen der Prignitz, der Uckermark und dem Oderbruch bleibt es meist heiter und trocken. Die Temperaturen steigen auf 31 bis 33 Grad.

Für den Samstag kündigt der DWD ebenfalls eine dichte Wolkendecke, einzelne Schauer sowie unwetterartige Gewitter an. In der Uckermark und den angrenzenden Bereichen hingegen scheint teils die Sonne. Es sollen schwülwarme 28 Grad werden. Auch am Sonntag ändert sich die Wetterlage im Vergleich zu den beiden Vortagen kaum: Schauer oder Gewitter, lokale Unwetter und eine starke Bewölkung. Gebietsweise kann es sich ab den Abendstunden auflockern und es soll heiter werden. Die Maximalwerte liegen bei voraussichtlich 28 bis 30 Grad.

Heftige Gewitter zogen über Deutschland hinweg

Bereits am Dienstag waren heftige Gewitter über Teile Deutschlands gezogen. In Rheinland-Pfalz beeinträchtigte Starkregen den Verkehr entlang der Mosel für Stunden. Einzelne Straßen waren wegen umgestürzter Bäume oder eines Erdrutsches nicht befahrbar. In Bayern rückte die Feuerwehr Schweinfurt wegen des Unwetters am Abend 90-mal aus. In den meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller.

Mit einem Kälteeinbruch rechnet Maria Testorp auch nach dem Wochenende nicht: "Wir haben mittlerweile die längste Phase mit überdurchschnittlichen Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen", so die Meteorologin. " Und der August steht auch wieder hoch im Kurs, der heißeste zu werden."