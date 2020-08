"Es wird keine Hoffnung verbreitet. Das finde ich schwierig"

Melbourne im Corona-Lockdown

Vor zwei Wochen hat der australische Bundesstaat Victoria den Katastrophenfall ausgerufen, die Metropolregion Melbourne in einen strengen Lockdown geschickt. Wie lebt es sich im größten Corona-Hotspot des Landes?

In der ersten Jahreshälfte, als Deutschland die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekam, sah es so aus, als würde es den Menschen in "Down Under" besser ergehen. Der große Ausbruch blieb aus, erste Beschränkungen wurden schnell wieder gelockert. Vor einigen Wochen dann die Kehrtwende: Im südlichen Bundesstaat Victoria stiegen die Fallzahlen wieder an, schneller als je zuvor.



Ein erster Lockdown und eine Maskenpflicht in der Fünf-Millionen-Metropole Melbourne zeigten kaum Wirkung. Am zweiten August zog die Regierung die Reißleine: Der Katastrophenzustand wurde über die Metropolregion Melbourne verhängt, der Lockdown für vorerst sechs Wochen empfindlich verschärft.

Das heißt: Es gilt eine Sperrstunde von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Die Einwohner müssen zu Hause bleiben, außer zum Einkaufen, zur Bewegung, zur Arbeit oder für Pflege- und Arztbesuche. Wer das Haus verlässt, muss in einem Umkreis von fünf Kilometern bleiben. Am Tag darf nur eine Person pro Haushalt einmal einkaufen gehen. Schulen sind geschlossen, wer kann, arbeitet von zu Hause. Um zur Arbeit zu fahren, braucht man eine offizielle Erlaubnis.



Drei Tage später mussten dann auch die meisten Geschäfte schließen, geöffnet sind nur noch Supermärkte, Apotheken, Postämter und Tankstellen.

Niemand will den Lockdown länger als nötig

Wie lebt es sich mit solchen Einschränkungen? Natasha Pierce wohnt in Narre Warren South, einem Vorort von Melbourne, der aber noch zur Metropolregion zählt. Sie sagt: "Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe, warum es notwendig ist. So denken die meisten hier. Wir wissen, wenn es gut läuft, sind wir im September fertig. Wir wollen es nicht länger dauern lassen, als unbedingt nötig. Australier lieben den Sommer, der bei uns ja bald kommt, und Weihnachten. Da will niemand einen Lockdown."



Denn Familie und Freunde treffen ist im Lockdown verboten. "Meine Großmutter lebt in einem anderen Bundesstaat. Wenn wir dort hin fahren würden, müssten wir mindestens zwei Wochen in Quarantäne – auf eigene Kosten im Hotel. Sie ist schon 82, und wir wissen nicht, ob wir sie dieses Jahr überhaupt nochmal sehen. Das macht einem Angst".



Ihre Eltern wohnen hingegen ganz in der Nähe. Trotzdem: "Das letzte Mal, als ich meine Eltern gesehen habe, habe ich die Kinder dort abgegeben, weil ich sie nicht mitnehmen will in den Supermarkt. Das geht, weil man sich um Angehörige kümmern darf. Aber lange da geblieben bin ich nicht."

Weniger Fleisch nach Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen

Fleisch im Supermarkt-Regal: In einigen Schlachthöfen wurde nach Corona-Ausbrüchen die Produktion heruntergefahren – das merkt der Verbraucher bei den Preisen. (Quelle: James Ross/imago images)



Einkaufen sei generell schwieriger geworden: Mit nur einem erlaubten Trip am Tag, kann man nicht nochmal zurück, wenn etwas vergessen wurde. "Man muss schon besser planen. Und es ist teurer geworden. Wir müssen hier viel aus anderen Teilen Australiens importieren. Das zahlen wir im Supermarkt natürlich mit. Ich glaube aber auch, die Supermärkte nutzen die Situation aus", sagt sie. Außerdem sei spürbar, dass weniger Fleisch in den Regalen liege: "Es gab Corona-Ausbrüche in mehreren Schlachthöfen. Deswegen wird dort nun mit weniger Personal gearbeitet", erklärt Pierce.

"Mein Sohn vermisst seine Freunde"

Ihr fünfjähriger Sohn und seine eineinhalbjährige Schwester gehen noch in den Kindergarten, weil Pierce weiterhin mit offizieller Erlaubnis im Büro arbeitet. Dort würden normalerweise bis zu 95 Kinder betreut, aktuell aber seien es nur um die 20. "Das ist schon anders für die Kinder. Mein Sohn mag das nicht, er vermisst seine Freunde."



Während des ersten Lockdowns war das anders, erzählt Pierce: "Als die Schulen damals geschlossen wurden, wurde nichts unternommen bei den Kindergärten. Teilweise kamen dann noch Kinder aus den Schulen dazu – weil die Eltern arbeiteten, und sich niemand anders kümmern konnte". Zu dieser Zeit hätte sie die Kinder gern zu Hause behalten.



Jetzt mache sie sich aber weniger Sorgen, denn es gebe viele Vorsichtsmaßnahmen: "Sie machen einen guten Job, mit vielen Hygienemaßnahmen. Ich glaube meine Chancen, mich im Supermarkt zu infizieren, sind höher als die, dass meine Kinder es im Kindergarten bekommen."

Regierung spricht kaum über junge Infizierte

Dennoch sagt Pierce, dass die Situation sie beunruhige: "Die Regierung spricht wenig über junge Menschen. Mein Sohn hat Asthma, wenn er das Coronavirus bekäme, glaube ich nicht, dass das gut zusammen wäre. Das macht mich nervös." Sie glaubt aber nicht, dass er sich anstecken wird: "Er verlässt das Haus ja kaum – nur zum Kindergarten, oder höchstens mal eine Runde Fahrradfahren."

Die Einschränkungen, sich draußen zu bewegen, seien hart mit zwei kleinen Kindern, sagt sie. Auch die Spielplätze sind geschlossen. "Wir leben zum Glück neben einem Park, aber ich höre von vielen, dass sie wegen der fünf-Kilometer-Regel nur durch die Straßen laufen können."

Lichtblick: Essen bestellen

Lieferservice-Mitarbeiter warten vor einem Lokal: Die Fahrer der Lieferdienste sind nach 20 Uhr weitestgehend allein auf den Straßen der Stadt. (Quelle: Erik Anderson/imago images)

Vieles, was man unternehmen könnte, bleibt nicht: "Das einzige was uns bleibt, als kleiner Lichtblick, ist Essen zu bestellen. Aber das dauert ewig, weil es so viele Bestellungen sind gerade", so Pierce.



"Wenn wir spazieren gehen, holen wir uns unterwegs eigentlich gerne einen Kaffee. Aktuell zählt das aber eigentlich doppelt: Als tägliche Bewegung und als tägliches Einkaufen. Das finde ich schon wieder fast komisch", berichtet sie.

Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen

Auf den Straßen sei deutlich mehr Polizei unterwegs: "Ich denke, sie wollen einfach zeigen, dass sie da sind. In den Nachrichten hört man auch ständig von Kontrollen und den hohen Bußgeldern. Wenn mich zu Hause Leute besuchen würden, müsste jeder 4.500 Dollar zahlen. Es lohnt sich einfach nicht."

Die meisten hielten sich auch an die Regeln, sagt sie: "Es gibt schon Leute, die meinen, das Virus sei nicht echt, oder niemand könne ihnen vorschreiben, eine Maske tragen zu müssen. Aber ich glaube, die sozialen Medien lassen das Problem größer wirken als es ist. Ich glaube, es sind nicht viele."

Selbst ihr fünfjähriger Sohn verstehe schon gut, worum es ginge, erzählt sie. Er sage dann Sachen wie "Ich kann meine Freunde nicht sehen, wegen des Coronavirus" oder "Wenn ich das Coronavirus kriege, dann mache ich andere Leute krank". Er frage oft, wann es wieder vorbei sei, erzählt sie: "Aber was soll man da antworten?"

Eine Mitarbeiterin vor einem Altenheim: Mehrere private Einrichtungen wurden unter Kontrolle der Behörden gestellt, nachdem es dort zu Corona-Ausbrüchen gekommen war. (Quelle: James Ross/imago images)



"Es wird keine Hoffnung verbreitet"

Das sei letztlich die Frage, die auch sie am meisten frustriere, erklärt Pierce: "Ich verstehe, dass die Politiker nicht sagen können 'Dann und dann sind wir fertig' – sie wissen es ja selbst nicht. Aber es gibt keine Informationen darüber, worauf gewartet wird, welche Kriterien erfüllt werden müssen. Es wird keine Hoffnung verbreitet. Es geht immer nur darum, was jetzt getan werden muss, aber nie um die Zukunft, obwohl die Zahlen gesunken sind. Das finde ich schwierig für die Psyche."

Nachdem in den Wochen zuvor regelmäßig über 700 Neuinfektionen am Tag in Victoria verzeichnet wurden, waren es am Samstag nur noch knapp über 300. Problematisch sind in der Region vor allem Ausbrüche im Gesundheits- und Pflegesystem. "Eines der größten Probleme sind die Altenheime", meint Pierce. "Das Virus verbreitet sich, und es tötet. Es ist wirklich traurig, eigentlich sollten die Menschen dort sicher sein."

Corona-Hotspot Gesundheitswesen

Die Zahlen bestätigen ihre Wahrnehmung: Von aktuell etwa 7.800 aktiven Fällen lassen sich circa 2.000 auf Altenheime zurückverfolgen – und fast 1.200 auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens, also zum Beispiel Krankenschwestern und Ärzte. "Hier in Australien kann man als Krankenpfleger auch für Agenturen arbeiten. Dann ist man einen Tag in diesem Krankenhaus, am nächsten Tag in einem anderen. Ich möchte im Moment wirklich keine Krankenschwester sein, das ist gerade wirklich gruselig."

Trotzdem versucht die 29-Jährige positiv zu denken: "In unserer Welt will man alles immer sofort. Jetzt müssen wir lernen, zu warten und unser Leben besser zu planen. Vielleicht ändert das einige Dinge zum Besseren."