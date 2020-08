Hilfsaktion an der Algarve

Im Video: Portugals Präsident rettet Mädchen vor dem Ertrinken

18.08.2020, 11:01 Uhr | mja, t-online.de

Der portugiuesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ist zum Lebensretter geworden. Zwei Mädchen waren in Seenot geraten, als de Sousa einschritt. (Quelle: Euronews German)

Zwei Jugendliche kentern vor der Küste Portugals mit ihrem Boot. Die Strömung droht, sie mitzureißen – doch dann kommt Hilfe. Es ist niemand anderes als der portugiesische Präsident, der sie rettet.

Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat vor der südportugiesischen Küste zwei Jugendliche vor dem Ertrinken gerettet. Das Kajak der beiden Mädchen war gekentert. Sie trugen Rettungswesten, doch die Strömung drohte sie mitzureißen. Zusammen mit einem weiteren Schwimmer gelang es dem 71-Jährigen, die Mädchen von der Strömung wegzuschieben. Die heldenhafte Aktion sehen Sie oben im Video. Wie Sie Ertrinkende erkennen und wie Sie ihnen helfen, lesen Sie hier.

De Sousa war zufällig an dem Strand

Am Strand kommentierte der Präsident seine spontane Rettungsaktion: "Sie haben sich sehr erschrocken und viel Wasser geschluckt. Sie müssen vorsichtiger sein." Es sei zu gefährlich, Jugendliche in diesem Alter alleine Kajak fahren zu lassen.

De Sousa befand sich nur zufällig an dem Strand der Algarve: Er tourt gerade zu Werbezwecken für Portugals Tourismus quer durchs Land und machte am Wochenende Station an jenem Strand, vor dem sich der Unfall ereignete.