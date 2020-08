Animation zeigt herannahendes Tief

Hier fegt das Sturmtief über Deutschland hinweg

25.08.2020, 20:36 Uhr | t-online.de, ssp

Der Herbst kündigt sich in Deutschland mit dem Sturmtief "Kirsten" an. Es bringt heftige Sturmböen mit sich. Welche Regionen besonders stark betroffen sein werden, zeigt eine Zeitraffer-Animation. (Quelle: t-online.de)

Nachdem das Tief "Jantra" zu Beginn der Woche im Norden bereits für Regen und kühlere Temperaturen sorgte, kündigt sich nun "Kirsten" an – mit stürmischen Folgen. Das Sturmtief nähert sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und weitet sich auf weite Teile Deutschlands aus. Tief "Kirsten" bringt Sturmböen mit sich. Dazu sinken die Temperaturen vielerorts deutlich.

Wo das Sturmtief "Kirsten" Deutschland trifft, wann es ankommt und wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, sehen Sie oben in der Animation oben oder, wenn Sie hier klicken.