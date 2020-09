US-Mutter warnt

Junge erblindet fast – der Grund ist eine Badeente

29.09.2020, 12:17 Uhr | ds, t-online

Überall im Bad können Schimmelpilze lauern: Wie gefährlich die sind, hat nun eine junge Mutter in den USA erleben müssen. Im Netz verbreitet sich ihre Warnung rasch – und die ist sehr deutlich.

Quietsche-Enten als gelbe Gefahr? Auf dem sozialen Netzwerk Facebook geht der Beitrag einer jungen Mutter aus den USA viral, in dem sie schildert, wie ihr kleiner Sohn beinahe wegen eines Badespielzeugs erblindet wäre. Zunächst vermuteten die Ärzte eine normale Entzündung, erst später kamen sie darauf, dass das Kind Bakterien im Auge hatte. Der Auslöser: Offenbar Schimmel in einer handelsüblichen Bade-Ente.

Eden Strong ist Journalistin und Autorin in South Holland, einem Ort in Illinois. Vor rund einer Woche schilderte sie die dramatische Augenentzündung ihres Sohnes in einem Facebook-Posting, der mittlerweile fast 180.000 Mal geteilt wurde. Strong berichtet dort, wie ihre Nanny bei dem Kind nach dem Baden eine Augenirritation feststellte. Der Sohne habe sich mit einem Badespielzeug Wasser ins Auge gespritzt, so die Vermutung.







Auge wird plötzlich "pink"

Da sie das Badespielzeug regelmäßig reinigt, dachte sich die junge Mutter nicht viel dabei, doch als das Auge im Laufe des Tages nicht besser wurde, sondern schließlich beinah "pink" aussah, machte sie sich auf den Weg zum Arzt. Diese ging von einer gewöhnlichen Entzündung aus und verschrieb Augentropfen: offenbar eine fatale Fehleinschätzung.

"Ich hatte nicht erwartet ihn in seinem Bettchen mit einem doppelt so großem Auge wie am Abend zuvor vorzufinden", schildert Strong den Schrecken am nächsten Morgen, als sie zu ihrem Sohn kam. Sie fuhren sofort in die Notaufnahme. Dort wurde eine bakterielle Infektion im Auge festgestellt, ausgelöst durch Schimmel aus dem Badespielzeug, so Strong. Die Ärzte verschrieben umgehend Antibiotika, da sogar das Augenlicht des Kleinen in Gefahr gewesen sein soll.



Mittlerweile geht es dem Jungen wieder gut. Und Strong postete die Geschichte inklusive Fotos auf Facebook als eine Warnung an andere Mütter mit einem eindringlichen Appell: "Schmeißt das Badespielzeug raus! Ihr könnt es nicht richtig reinigen."