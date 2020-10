2.000 Menschen evakuiert

Munitionsdepot in Russland explodiert

08.10.2020, 11:07 Uhr | sle, t-online

Südlich von Moskau ist am Mittwoch ein Munitionslager mit zehntausenden Tonnen explosiven Materials in die Luft gegangen. Rund 2.000 Menschen mussten evakuiert werden.

Zehntausende Tonnen Munition sind in Russland nahe Moskau explodiert. Das Material lagerte in einem Depot. Durch die Explosion fing das Umland Feuer und gefährdet Tausende Menschen.

In Russland ist am Mittwoch ein Munitionslager mit zehntausenden Tonnen explosiven Materials in die Luft geflogen. Über 2.000 Menschen mussten anschließend vor Waldbränden gerettet werden. Das berichtet der "Guardien". Nach Behördenangaben explodierte das Depot südöstlich von Moskau, danach fing das trockene Gras Feuer. Fünf Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.

"Das Schlimmste liegt hinter uns"

400 Feuerwehrleute bekämpften am Mittwochabend die Flammen. Das russische Notfallministerium entsendete zusätzliche Einsatzkräfte aus Moskau in die betroffene Region Rjasan. Der Gouverneur der Region, Nikolai Ljubimow, sagte am Abend: "Das Schlimmste liegt hinter uns, die Situation ist unter Kontrolle."



In dem Depot wurden vermutlich 75.000 Tonnen Munition gelagert, darunter Raketen und Artillerie-Munition. Dies ist nicht die erste Explosion dieser Art in Russland. Im Land befinden sich noch immer große Munitionslager.