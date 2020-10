Unfall auf Urlaubsinsel

Rhodos: Jugendliche verunglücken beim Parasailing

29.10.2020, 12:41 Uhr | dpa, rew

Auf einer griechischen Insel sind zwei Teenager ums Leben gekommen: Sie ließen sich mit einem Parasailing-Schirm in die Luft ziehen – doch dann riss das Seil. Ein weiterer 15-Jähriger wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Ein Mädchen und ein Junge im Alter von 15 und 13 Jahren sind auf der griechischen Insel Rhodos beim Parasailing ums Leben gekommen. Ein weiterer 15-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die griechische Küstenwache am Donnerstag mitteilte. Den Angaben nach handelt es sich um Kinder britischer Touristen.

Die Jugendlichen waren am Mittwoch bei starkem Wind zu dritt von einem Boot aus mit einem Parasail-Schirm in die Luft gezogen worden, als das Seil riss und sie in einer felsigen Küstenregion abstürzten.

Der Bootsführer soll sich nicht an die Auflagen gehalten haben

Gegen den Bootsführer wird ermittelt, er soll gegen verschiedene Vorschriften verstoßen haben. So liege das Mindestalter für das Freizeitangebot Parasailing bei 16 Jahren. Auch sei es seit vergangenem Jahr verboten, mehr als zwei Teilnehmer in die Luft zu ziehen, wie die griechische Zeitung "To Proto Thema" berichtete. Zudem sei der Wind zu stark gewesen.

Beim Parasailing wird ein spezieller Fallschirm von einem Boot in die Luft gezogen. Dabei wird das Boot beschleunigt, damit der Auftrieb den Schirm mit den festgegurteten Passagieren abheben lässt.