Am Freitag kommt der Winter: Hier fällt der erste Schnee

Nach dem stürmischen Donnerstag kündigt sich am Freitag der Winter an – zumindest an einigen Orten in Deutschland. Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft.

Kündigt sich nach dem viel zu warmen November doch noch Winter an? Ja, sagt Wetterexpertin Michaela Koschak. Zum Start ins Wochenende könnten in manchen Teilen Deutschland Schnee fallen.

Am Wochenende zeigt sich das Wetter dann von seiner wechselhaften Seite. Während sich an manchen Orten der Griff zum Regenschirm lohnt, zeigt sich an anderen die Sonne. Wie genau das Wetter am Wochenende in Ihrer Region wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.







Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Sie arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.