Wie eine Kaltfront Schnee nach Deutschland bringt

Das Wetter in Deutschland bleibt auch zum Ende der Woche wechselhaft. Am Donnerstag und Freitag wird es plötzlich deutlich kühler. Und an einigen Orten fällt sogar Schnee. (Quelle: t-online)

Über Nacht ist sie gekommen und hält uns zwei Tage fest im Griff: Die breite Kältefront aus Grönland, die für fallende Temperaturen und sogar Schneefall sorgt. Am Donnerstag und am Freitag wird es deutlich frischer in Deutschland, ehe zum Wochenende wieder mildere Luft aus Westen zu uns kommt.

Zuvor wird es aber kalt. Dichte Wolken, Nebel, stürmischer Wind, Regen und auch Schnee sorgen für einen Mini-Wintereinbruch. Die wechselhafte Wetterlage in Deutschland lässt sich auf Animationen zu Luftströmungen und Niederschlägen anschaulich nachvollziehen.

