Schlachthof-Mitarbeiter leisteten sich grausame Verstöße

Kühe, Schweine, Schafe: In diesem deutschen Schlachthof liefen alle Tiere Gefahr, unter Qualen zerlegt zu werden. Tierschützer deckten den Skandal auf. Jetzt gibt es Konsequenzen.

In einem Schlachthof in Biberach in Baden-Württemberg haben Mitarbeiter gegen den Tierschutz verstoßen. Anhand von Videoaufnahmen haben Aktivisten der Soko Tierschutz mehrere Missstände aufgedeckt. Die Videos liegen t-online vor.



Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Tötung von Rindern, Schweinen und Schafen durch fehlerhafte Bolzenschussgeräte für die Tiere qualvoll in die Länge gezogen wurde. Auch sind Schlachtungen von Tieren dokumentiert, die nicht ausreichend betäubt waren. CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk zog inzwischen erste Konsequenzen. Doch sowohl für die Branche als auch für ihn fordern nicht nur Tierschützer weitere Schritte.

Wie Tiere bis zuletzt im Schlachthof in Biberach gequält wurden und wie die verbotenen Praktiken der Mitarbeiter aussahen, die das Kreisveterinärtamt Biberach bereits bestätigte, sehen Sie oben im Video oder hier. Achtung: Der Inhalt des Videos kann verstörend wirken.