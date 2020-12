Fahrer festgenommen

Amokfahrt in Trier – mindestens zwei Tote, viele Schwerverletzte

01.12.2020, 16:49 Uhr | dpa, AFP, mk, dru

Video zeigt Festnahme des mutmaßlichen Täters: In Trier hat ein Autofahrer mehrere Passanten mit seinem Wagen erfasst – mindestens zwei Menschen starben. (Quelle: t-online)

Nach dem Vorfall mit einem Auto in der Trierer Innenstadt sind das genaue Ausmaß und die Zahl der Opfer nach Polizeiangaben noch unklar. "Es gibt mehrere Tote und eine ganze Reihe Schwer- und Schwerstverletzter", sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem. Nach ersten Informationen kamen bei dem Vorfall mindestens zwei Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern ist laut Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) auch ein Mädchen.



Das Tatfahrzeug wurde laut Polizei gestoppt und der Fahrer festgenommen. Inzwischen besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, sagte Polizeisprecher Jochem. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen werden.

Todesfahrt durch Trier – erster Notruf um 13.48 Uhr



Jochem zufolge handelt es sich bei dem Festgenommen um einen 51-jährigen Deutschen, der sich gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Der Verdächtige hat seinen Wohnsitz demnach im Kreis Trier-Saarburg. Er soll mit seinem Wagen etwa einen Kilometer lang durch die Innenstadt gefahren sein. Der erste Notruf erreichte die Polizei um 13.48 Uhr. Die komplette Innenstadt sei abgesperrt, Spuren würden gesichert, so Jochem.

Zum möglichen Motiv machte Jochem keine Angaben. "Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben", teilte die Polizei auf Twitter mit.





Die Polizei bittet auf Twitter eindringlich darum, keine Fotos und Videos von dem Vorfall im Internet zu verbreiten.



Trier: Oberbürgermeister Leibe spricht von Amok-Fahrt

Laut SWR berichteten Augenzeugen, der Wagen habe absichtlich auf die Menschen zugesteuert. Der Sender zitiert Oberbürgermeister Leibe mit den Worten, es handele sich um einen Amok-Fall. Der "Triersche Volksfreund" zitierte einen Augenzeugen, der von einem Range Rover Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen. Ein Hubschrauber kreise über dem Gebiet.



Teile der Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum, auch nahe der berühmten Porta Nigra, war Blaulicht zu sehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmitteilung. In Trier herrsche eine "Sonderlage", der betroffene Bereich sei unbedingt zu meiden.

Seibert: "Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall und die Zahl der Opfer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra. Dreyer wurde dort ebenfalls noch am Nachmittag erwartet.

Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb auf Twitter: "Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen."