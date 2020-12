Wetter-Kolumne im Video

Autofahrer aufgepasst: Hier drohen am Montag glatte Straßen

06.12.2020, 21:03 Uhr | Von Michaela Koschak

Am Wochenende verwandelte kräftiger Schneefall Teile Deutschlands in ein weißes Winterland. Damit ist es am Montag aber noch nicht vorbei. An bestimmten Orten sollten Autofahrer deshalb besonders aufpassen. (Quelle: t-online)

Während am Wochenende kräftiger Schneefall die Alpenregion in ein weißes Winterland verwandelte, kommt der Schnee am Montag auch in Deutschland an. An bestimmten Orten sollten Autofahrer deshalb besonders aufpassen.



In der Alpenregion ist am Wochenende der Winter angekommen. Nachdem besonders die Österreicher mit großen Schneemassen zu kämpfen hatten, könnte es am Montag auch in Deutschland ungemütlich werden. In manchen Teilen des Landes müssen sich Autofahrer deswegen auf glatte Straßen einstellen.

Auch der Rest der Woche verspricht an vielen Orten nass-kalt zu werden. Wie genau das Wetter diese Woche in Ihrer Region wird, erklärt Expertin Michaela Koschak in ihrer Video-Kolumne.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Zuschauern aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin. Sie arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.

Wie sie das kommende Wettergeschehen einschätzt, sehen Sie im Video.