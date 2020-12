Ursache unklar

Kleinflugzeug im Westerwald abgestürzt – Pilot stirbt

08.12.2020, 17:15 Uhr | AFP

Im Landkreis Altenkirchen ist am Dienstag ein Sportflugzeug abgestürzt. Die Maschine zerbrach in zwei Teile, der Pilot verlor bei dem Unglück sein Leben.

Beim Absturz eines Sportflugzeugs nahe der rheinland-pfälzischen Gemeinde Flammersfeld im Westerwald ist am Dienstag der Pilot ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, stürzte die einmotorige Maschine am Vormittag auf ein Feld und zerbrach in zwei Teile. Die Identität des einzigen Insassen, der bei dem Unglück ums Leben kam, war demnach zunächst noch nicht abschließend geklärt.

Erkenntnisse zur Unfallursache lagen am Dienstag ebenfalls noch nicht vor. Neben der Polizei nahmen auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung Ermittlungen auf. Das Flugzeug war am Vormittag in Bonn gestartet. Wohin es wollte, war noch ungeklärt.