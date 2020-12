Ursache unklar

Ein Toter bei Wohnungsbrand in Mönchengladbach

25.12.2020, 22:21 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz: In Mönchengladbach ist eine Person bei einem Feuer gestorben. (Symbolbild) (Quelle: Robert Michael/dpa)

Ein Feuer in Nordrhein-Westfalen hat einem Mensch das Leben genommen. Die Identität des Toten konnte noch nicht festgestellt werden.

Bei einem Brand im Anbau eines Wohnhauses in Mönchengladbach hat die Feuerwehr am Freitag eine leblose Person entdeckt. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.



Die Identität des Toten war zunächst nicht eindeutig geklärt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Laut eines Polizeisprechers war auch die Brandursache zunächst unklar.