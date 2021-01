Wetter-Kolumne im Video

"Hier wird die Schneedecke dicker, dicker und dicker"

25.01.2021, 06:47 Uhr | Michaela Koschak

Winterlich ist es am Wochenende geworden – und das nächste Schneegebiet lauert schon. Wer im Schnee unterwegs ist, muss mächtig aufpassen. Und ein Wetterphänomen kommt auf uns zu.



Der Wetter-Wochenstart knüpft direkt an das vergangene Wochenende an. Dabei schneit es in diversen Regionen weiter. Alle, die im Schnee unterwegs sind, sollten sich vorsehen, so Wetterexpertin Michaela Koschak, die erklärt, was es mit dem so genannten "LMG" auf sich hat. Das wird sich aller Voraussicht nach bis Wochenmitte gebildet haben. Die Wetteraussichten sehen Sie oben im Video oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Michaela Koschak arbeitet seit 2019 als Wetter-Kolumnistin für t-online und kommentiert und erklärt regelmäßig Wetterphänomene.



Wie sie das Wettergeschehen der kommenden Tage einschätzt, sehen Sie in ihrer aktuellen Video-Kolumne.