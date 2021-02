Heldentat in Nordrhein-Westfalen

Frau verliert am Steuer das Bewusstsein – Lkw-Fahrer rettet sie

08.02.2021, 14:47 Uhr | dpa

Mitten auf der Straße wurde eine Frau hinter dem Lenkrad ihres Wagens ohnmächtig. Ein Lastwagenfahrer bemerkte das schlingernde Fahrzeug und rettete sie mit einem einzigartigen Rettungsmanöver.

Mit einer blitzschnellen Reaktion hat ein Lastwagenfahrer in Neuss eine bewusstlose Autofahrerin sehr wahrscheinlich vor Schlimmerem bewahrt. "Dem Berufskraftfahrer kam am Morgen auf einer Brücke, die über die A 57 führt, ein Auto stark schlingernd entgegen", sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neuss.

"Das kann man schon als Heldentat bezeichnen"

Mit einem "einzigartigen" Lenkmanöver sei es dem 49-Jährigen gelungen, den Wagen der Frau zwischen seinem Lastwagen und der Leitplanke zu stoppen. "Das kann man schon als Heldentat bezeichnen", sagte die Sprecherin. Mit einem weiteren Autofahrer habe er sich dann um die 57-Jährige gekümmert, die bald darauf wieder zu Bewusstsein gekommen sei.

Zeugen des Vorfalls hatten zunächst einen Unfall gemeldet: Ein Lastzug habe dabei ein Auto eingeklemmt. Vor Ort habe sich für die Beamten aber rasch herausgestellt, dass es sich um ein außergewöhnliches Rettungsmanöver gehandelt hatte. Die Frau kam zur Abklärung der Ursache ihrer Ohnmacht in ein Krankenhaus, ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der WDR hatte zuerst berichtet.