Stundenlange Vollsperrung

Ein Toter bei Lkw-Unfall auf der A7

02.03.2021, 15:20 Uhr | dpa

Auf der A7 hat sich ein tödlicher Unfall ereignet: zwei Sattelzüge sind aufeinandergeprallt. Für den einen Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb an der Unfallstelle.

Ein Sattelzugfahrer ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Kassel einem anderen Lastwagen aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Er sei in der Fahrerkabine der völlig zerstörten Zugmaschine eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Noch an der Unfallstelle sei er gestorben. Seine Identität war laut Polizei zunächst nicht zweifelsfrei geklärt.

Der Fahrer des anderen Sattelzugs überstand den Zusammenstoß unverletzt. Der 38-Jährige war auf Höhe Lohfelden im stockenden Verkehr langsam in Richtung Frankfurt gefahren, als der mit Schottersteinen beladene Lkw mit ungarischer Zulassung ihm auffuhr.

Die Autobahn wurde in Richtung Süden für etwa sechs Stunden bis zur Mittagszeit voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf einer Länge von über zehn Kilometern.