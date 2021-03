Wetter-Kolumne im Video

Hier soll es am Wochenende wieder kräftig schneien

Mit dem Frühling ist es in Deutschland vorerst wieder vorbei. Die Temperaturen sinken, die Sonne wärmt nicht mehr so angenehm. Am Wochenende kommt in einigen Regionen dazu der Schnee zurück. (Quelle: t-online)

Wer am Wochenende auf Spaziergänge in der Sonne gehofft hat, wird in einigen Regionen Deutschlands wohl enttäuscht werden. Denn seit Donnerstag ist bereits eine neue Kaltfront zu uns gezogen. Mit den frühlingshaften Temperaturen ist es vorerst vorbei. Wie das Wetter am Wochenende bei Ihnen wird und wo es sogar wieder kräftig schneien soll, erklärt Wetterexpertin Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.