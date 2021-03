Grausaume Videoaufnahmen

Krokodile und Schlangen bei lebendigem Leib für Luxusartikel gehäutet

08.03.2021, 16:25 Uhr | loe, t-online, nl

Aufgepumpt und gehäutet: In Asien werden Reptilien gezüchtet und auf brutalste Weise hingerichtet um an ihre Häute zukommen. (Quelle: t-online)

So sterben Krokodile und Schlangen für Luxustextilien

Schlangenoptik und Krokodilleder: Vielen Menschen ist gar nicht klar, wie Luxusartikel hergestellt werden. Jetzt sind Aufnahmen aufgetaucht, die Fälle von Tierquälerei dokumentieren.



Bei lebendigem Leib gehäutet, mit einem Luftkompressor vollgepumpt und anschließend aufgeschlitzt: So sieht das grausige Schicksal Tausender Schlangen und Reptilien in Asien aus. Die Tierschutzorganisation Peta hat in neu veröffentlichten Aufnahmen gezeigt, auf welche Weise die Tiere für diverse Konsumartikel leiden müssen.

