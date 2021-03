Wetter in Deutschland

So wird das Sturm-Lage am Wochenende

12.03.2021, 07:28 Uhr | Von Nilofar Eschborn, t-online, dpa

Stürmisches Wochenende: In diesen Regionen sorgt ein neues Sturmtief in Deutschland für gefährliche Wetterlagen. (Quelle: t-online)

Nach einem stürmischen Donnerstag entspannt sich die Wetterlage am Freitag. Doch schon am Wochenende soll der Sturm wieder stärker werden.

Am Freitag soll es in weiten Teilen des Landes weiterhin windig bis stürmisch bleiben. Allerdings nicht so stark wie noch am Vortag, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen werden dabei wieder etwas niedriger. Während in Oberbayern beispielsweise am Donnerstag noch milde 16 Grad gemessen wurden, klettert das Thermometer dort nur noch auf 10 Grad. Hamburg erreicht 8 Grad und Berlin 10 Grad.

In der Nordhälfte ist mit dichteren Wolken, Regen und Gewittern zu rechnen. Nur in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg besteht am Freitag zumindest die Möglichkeit, dass es trocken bleibt – und das bei bis zu acht Sonnenstunden.

Das Wochenende bleibt stürmisch

Fest steht: Der Sturm wird uns auch noch die kommenden Tage begleiten. "Das stürmische Wetter hält bis einschließlich Sonntag an", sagt der Meteorologe Adrian Schmidt vom DTN Wetterdienst. So bleibe es im Norden durchgängig stürmisch, im Süden werde es ab Samstag noch einmal windiger. "Erst am Montag ist mit einer Beruhigung zu rechnen."



Der Meteorologe warnt zudem im gesamten Land vor umstürzenden Bäumen. "Man sollte sich in diesen Tagen nicht im Wald aufhalten. Da die Äste noch von der Schneelast geschwächt sind, reichen Windgeschwindigkeiten von 80 km/h, um sie zu Fall zu bringen."







Die Temperaturen am Wochenende werden nochmals sinken. Während es am Samstag mit 12 Grad in München und 11 Grad am Oberrhein zweistellig bleibt, sind am Sonntag in ganz Deutschland nur noch einstellige Werte zu erwarten.