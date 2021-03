360.000 Euro Schaden

Mann fährt seltenen Ferrari nach sechs Stunden zu Schrott

15.03.2021, 10:12 Uhr | AFP

Ein Mann aus Hessen hat sich den Traum von einem teuren Sportwagen erfüllt – kurze Zeit später war der schon kaputt und sein Beifahrer im Krankenhaus.

Ein schwer verletzter Beifahrer und ein Totalschaden an einem 360.000 Euro teuren Sportwagen nur wenige Stunden nach dessen Übergabe sind die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn 5 in Hessen. Der Besitzer hatte seinen Traumwagen, einen Ferrari, erst am Samstagvormittag in Berlin in Empfang genommen, wie die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug war ein 720 PS starkes Unikat.

Auf seinem Heimweg kam es dann auf der A5 bei der Gemarkung Gemünden zu dem folgenschweren Unfall. Der Fahrer verlor den Angaben zufolge auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Boliden, kollidierte mit einer Betongleitwand, schleuderte über die Fahrbahn und krachte in die Schutzplanke.

Völlig zerstört kam das Luxusauto nach nur rund sechs Betriebsstunden mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.