Wetterdienst meldet

Wärmster März-Tag seit 140 Jahren

31.03.2021, 21:13 Uhr | dpa

Frühlingswetter in Stuttgart Sommerwetter in Stuttgart. Die Magnolien blühen und die Menschen sitzen draußen oder treibe

Am heutigen Mittwoch kletterte das Thermometer. Und kletterte, immer weiter. In Baden hielt es erst bei 27 Grad an: Ein neuer Rekord. Das meldet der Deutsche Wetterdienst.

Hitzerekord für den Monat März: Im badischen Rheinau sind am Mittwochnachmittag über 27 Grad gemessen worden. Damit ist der 31. März 2021 jetzt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der wärmste Märztag seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, wie es am Abend in Offenbach hieß.



"In Rheinau-Memprechtshofen im Oberrheingraben wurde um 17 Uhr mit 27,2 Grad Celsius der alte deutsche Rekord von 26,6 Grad Celsius vom 28.3.1989 in Baden-Baden überboten", twitterte der DWD.