Wettervorhersage im Video

Karte zeigt, wie es bei Ihnen wird: Frühlingswelle kommt – doch dann stellt sich die Wetterlage um

Kurzes Frühlingsvergnügen: Wo es in den kommenden Tagen besonders warm wird, erfahren Sie in der Video-Kolumne. (Quelle: t-online)

Der diesjährige April ist so schneereich wie schon lange nicht mehr. Seit 1986 fiel in Deutschland nicht mehr so viel Schnee. Anfang der kommenden Woche wird es zumindest kurzzeitig etwas frühlingshafter. (Quelle: t-online)

Nach kühleren Temperaturen in den vergangenen Tagen steigt das Thermometer zum Wochenbeginn wieder an. Trockenere Luft bringt Sonnenschein mit sich – doch das bleibt nicht lange so.



Der diesjährige April ist so schneereich wie schon lange nicht mehr. Seit 1986 fiel in Deutschland nicht mehr so viel Schnee wie in den vergangenen zwei Wochen. Doch zum Wochenstart wird es zumindest kurzzeitig frühlingshafter. Wo sich die Sonne durchsetzen kann und sogar Temperaturen bis 18 Grad möglich sind, sehen Sie im Video oben oder hier. Danach ändert sich die Wetterlage wieder.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.







Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.