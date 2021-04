In Indonesien

Sauerstoff wird knapp: U-Boot-Crew in Lebensgefahr

24.04.2021, 06:40 Uhr | dpa, rtr

In Indonesien ist ein U-Boot Hunderte Meter tief gesunken. 53 Menschen geht die Atemluft aus. Mehrere Länder unterstützen eine Rettungsaktion – doch die Chancen sinken.

Die Zeit läuft ab: Seit Mittwoch wird das U-Boot KRI Nanggala-402 der indonesischen Marine vermisst. 53 Mann sind an Bord. Doch nach Berechnungen der Marine reichen die Sauerstoffreserven an Bord nur noch bis Samstagmorgen (Ortszeit).

Am Freitag kündigten auch die USA Hilfe aus der Luft an, um das 1977 in Deutschland gebaute U-Boot zu finden, zu dem es seit Mittwoch keinen Kontakt mehr gibt. Indien, Australien, Malaysia, und Singapur hatten bereits zuvor auf einen Hilferuf der Regierung reagiert.



Zu tief getaucht



Unklar ist, ob der Stahl-Koloss ein unkontrolliertes Abtauchen bis auf den Meeresgrund überstanden haben könnte. Die Nanggala kann nach Angaben der Marine bis zu einer Tiefe von 500 Metern dem Wasser-Druck widerstehen. "Mehr könnte tödlich sein", sagte ein Sprecher. Vor der Küste Balis sind Wassertiefen von mehr als 1.500 Meter möglich. Laut Marine ist die "KRI Nanggala-402" vermutlich 600 bis 700 Meter unter Wasser.

Bei der Suche nach dem U-Boot vor Bali haben sich am Samstag auch ein australisches Kriegsschiff und ein amerikanisches Spezialflugzeug beteiligt. Im Laufe des Tages wurde auch das Bergungsschiff MV Swift Rescue der Marine Singapurs sowie Schiffe aus Indien und Malaysia erwartet, sagte Djawara Whimbo, Sprecher der indonesischen Streitkräfte. Von amerikanischer Seite beteiligte sich eine Poseidon P-8, ein speziell zur U-Boot-Jagd ausgerüstetes Flugzeug.

In Deutschland gebaut

Die KRI Nanggala 402 war 1977 von der Kieler Howaldtswerke-Deutsche Werft gebaut worden und gehört seit 1981 zur Flotte asiatischen Insel-Staates. 2012 war eine zweijährige Komplett-Überholung in einer südkoreanischen Werft beendet worden.

Das knapp 60 Meter lange U-Boot hatte den Kontakt am frühen Mittwochmorgen während einer Übung verloren. Es befand sich zu dem Zeitpunkt etwa 95 Kilometer nördlich von Bali.