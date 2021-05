Klare Worte von deutschen Urlaubern im Video

Schämen Sie sich, trotz Corona in den Urlaub zu fahren?

Es ist ein hitzig diskutiertes Thema: Urlauber während der Corona-Pandemie müssen viel Kritik einstecken. Wohin geht's? Was sind die Gründe? Haben sie ein schlechtes Gewissen? t-online fragt nach.

Paare, Familien und Alleinreisende eilen mit ihren Koffern durch das Terminal. Am Flughafen in Berlin ist einiges los. Und das, obwohl gerade nicht einmal Ferien sind. Die Fluganzeige weist Flieger nach Teneriffa, Madeira, Griechenland oder in die Türkei aus. t-online will am BER von den Urlaubern wissen, was sie zu ihrer Reise bewegt – und ob sie ein schlechtes Gewissen plagt.

Die Corona-Lage in Deutschland ist angespannt. Die täglichen Neuinfektionen bewegen sich auf einem hohen Niveau. Die Bundesrepublik gehört mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von rund 153 (Stand: 30. April) bereits seit einigen Monaten zu den Risikogebieten. Andere Länder in Europa heben ihre Einschränkungen teilweise auf. Ein Lockruf für die, die sich nach Freiheit und Erholung sehnen.



Wie rechtfertigen die Urlauber ihren Trip? Und reisen sie mit reinem Gewissen? Das erfahren Sie hier oder oben im Video.