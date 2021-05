Unfall in Eggolsheim

Auto prallt gegen Brückenpfeiler – Mann stirbt

02.05.2021, 14:56 Uhr | dpa

Ein 69-jähriger Mann ist in Bayern mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Brückenpfeiler kollidiert. Der Wagen ging in Flammen auf. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Autofahrer kam am Sonntag in Eggolsheim aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Daraufhin prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenstoß habe der Wagen Feuer gefangen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und bargen den Mann aus dem Auto. Für ihn sei jedoch jede Rettung zu spät gekommen. Bei der Bergung des Mannes konnten die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.