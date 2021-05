Szene geht viral

Menschenaffe reagiert herzerwärmend auf Mutter und ihr Baby

Diese bewegenden Bilder aus einem Zoo gehen derzeit um die Welt: Ein weiblicher Gorilla hat plötzlich nur noch Augen für eine junge Familie – und sorgt für Staunen in den sozialen Medien.



Szenen einer Gorilladame in einem Zoo im US-Bundesstaat Massachusetts sorgen derzeit für Aufsehen in den sozialen Medien. Dabei trifft der Menschenaffe auf eine junge Familie und ein wenige Wochen altes Baby. Die Gesten und Handlungen von Kiki, wie der Gorilla heißt, rufen rührende Reaktionen hervor. Menschenaffen sind bekannt für ein Sozialverhalten, das sich in Teilen dem der Menschen ähnelt.

Die entsprechende Szene sehen Sie oben im Video – oder hier.