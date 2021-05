Eine-Million-Dollar-Ticket

Frau schmeißt Rubbel-Los weg – und gewinnt trotzdem

25.05.2021, 03:55 Uhr

Doppeltes Glück gehabt! Eine Frau im US-Bundesstaat Massachusetts wirft versehentlich ein Lotterielos im Wert von einer Million Dollar in den Müll. Dank eines Zufalls kann sie sich den Gewinn aber dann doch abholen.

Dank eines Zufalls und der Ehrlichkeit eines Kioskbesitzers, konnte eine Frau im US-Bundesstaat Massachusetts ihren Millionengewinn abholen. Sie hatte das Gewinner-Los für 30 US-Dollar in einem Laden in der Nähe ihrer Arbeit ergattert – und nach dem Aufrubbeln in die Mülltonne geworfen. "Ich hatte es eilig, in der Mittagspause, und habe es nur schnell freigerubbelt und angeschaut, und es sah nicht wie ein Gewinnerticket aus", wird Lea Rose Fiega vom US-Sender ABC zitiert. Daher habe sie es dem Ladenbesitzer zum Wegwerfen gegeben.

Der Sohn der Kioskbesitzer sei eines Abends noch mal die Tickets durchgegangen, die in den Müll sollten. Er habe festgestellt, dass bei dem Los die Nummer nicht aufgekratzt war. "Ich habe die Nummer aufgekratzt und es war ein Eine-Million-Dollar-Ticket", erzählte Abhi Shah im Fernsehen. Da Fiega ein Stammkunde sei, habe die Familie sofort gewusst, wer das Los weggeworfen hatte. Shah besuchte sie daraufhin bei der Arbeit, um ihr die frohe Nachricht mitzuteilen.

"Doppelt glücklich"

"Er kam in mein Büro und sagte: 'Meine Mutter und mein Vater würden Sie gerne sehen'", erzählte Fiega von dem Moment. Sie habe zunächst abgewunken, da sie arbeiten musste. Als er nicht locker ließ, ging sie rüber zu dem Laden und war fassungslos, als sie von ihrem Los hörte. "Ich habe geweint, ich habe sie umarmt." Sie habe vor dem Gewinn schon den schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung überwunden, daher habe sie sich nun doppelt glücklich gefühlt.



Der Laden erhält einen Bonus von 10.000 Dollar von der staatlichen Lotteriekommission für den Verkauf des Gewinnscheins. Fiega sagte, sie habe der Familie eine zusätzliche Belohnung gegeben. "Ich meine, wer macht so etwas? Sie sind großartige Menschen. Ich bin mehr als gesegnet", sagte sie. Den Rest wolle sie für den Ruhestand sparen.