Identität unklar

Mann tot aus Altkleidercontainer geborgen

16.06.2021, 09:29 Uhr | dpa

Schrecklicher Fund in Nordrhein-Westfalen: An einem Einkaufsmarkt entdeckte eine Frau einen Mann in einem Altkleidercontainer. Seine Füße waren von außen zu sehen. Der Mann ist tot.

In Hilchenbach bei Siegen ist am Mittwochmorgen ein Toter in einem Altkleidercontainer an einem Einkaufsmarkt entdeckt worden. Eine Zeugin habe gegen 05.30 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Die Beine des Mannes hätten noch aus dem Container herausgeschaut, ein Notarzt habe den Tod des Mannes festgestellt.



Die Identität des Toten war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelte am Mittwochmorgen an der Fundstelle. Der Parkplatz wurde abgesperrt. Die Hintergründe müssten ermittelt werden. Möglicherweise habe der Mann versucht, etwas aus dem Container herauszuholen, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte die "WAZ" berichtet.