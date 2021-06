Vorfall in NRW

Einjähriges Kind stürzt aus erstem Stock und stirbt

25.06.2021, 02:07 Uhr | dpa

Tödlicher Sturz in Nordrhein-Westfalen: Ein Kleinkind ist aus dem Fenster eines Einfamilienhauses gefallen. Es starb im Krankenhaus an schweren Verletzungen.



Ein einjähriges Kind ist am Donnerstag in Gronau in Nordrhein-Westfalen aus dem ersten Stock eines Hauses gestürzt und im Krankenhaus gestorben. Wie es zu dem Sturz kam, war laut Polizeimitteilung noch unklar.

Das Kind fiel demnach aus dem Fenster eines Einfamilienhauses zu Boden und erlitt schwerste Verletzungen. Es wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und starb am späten Abend.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa